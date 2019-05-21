Зеленский хочет усилить санкции, сорвать «Северный поток» и получать деньги от России

21.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина надеется, что проект обходного трубопровода «Северный поток-2» будет сорван, и Киев, как и прежде, сможет зарабатывать на транзите российского газа на Запад.

Об этом заявил новый президент Владимир Зеленский на встрече с прибывшим в Киев на инаугурацию вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

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«Как Президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода «Северный поток-2», – цитирует Зеленского пресс-служба главы украинского государства.

«Усиление санкций в отношении Российской Федерации через агрессию – это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно – не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе», – добавил новый украинский президент.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Шефович в ответ заявил, что ЕС «высоко ценит продолжение европейской политики Украины».