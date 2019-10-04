Зеленский хочет втюхать Донбассу фуфло вместо конфедерации

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Киев хотел бы избежать закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины под предлогом проведения «реформы децентрализации», которая, якобы, предоставит Донецку и Луганску необходимый уровень самостоятельности.

Это следует из выступления в эфире телеканала 1+1 главы парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Яременко ответил на вопрос телеведущей Натальи Мосейчук, которая с ехидной ухмылкой назвала требования Москвы гарантировать права Донбасса «воем на болотах».

«Я называют эту рубрику «Вой на болотах» – когда мы говорим о «вое на болотах», я цитирую или пересказываю то, что происходит на северном востоке, на «болотах». Они там говорят, что, если мы уже договоримся об особом статусе, то отдавайте нам полностью всю территорию Донецкой и Луганской областей, даже ту, которая не была оккупирована. То есть, чтобы федерацией стала полностью Луганская и Донецкая области, весь Донбасс. Скажите, пожалуйста, про людей, отвечает ли это действительности», – заявила Мосийчук.

На это Яременко сообщил, что вместо прописанного в «Минских договоренностях» особого статуса, предусматривающего фактически конфедеративные отношения, украинская власть предлагает мифическую децентрализацию (в рамках которой, например, абсолютно не защищены права нацменьшинств – идет закрытие школ с языками нацменьшинств, подавляются неугодные СМИ, – авт.).

«На самом деле процесс урегулирования означает абсолютно иное – не то, что мы кому-то что-то отдадим, мы заберем свое. Потому никто ничего не получит. Как в хорошем, известном фильме – «дырку от бублика, а не Шарапова».

Вот эта территория вернется в состав Украины, там будет восстановлено украинское правосудие, украинский закон, украинское присутствие – вот, в чем будет состоять.

И, конечно, есть «Минские договоренности», которые мы обязаны выполнять, где говорится об особых правах. И у нас есть понимание, как эти особые права предоставить. Потому что мы хотим особые права предоставить всем украинцам.

Мы к власти пришли не узурпировать ее, а поделиться с гражданами Украины. Этим путем шла и предыдущая власть, это децентрализация, это предоставление больших полномочий не регионам, не областям, а местным общинам, людям, которые живут на земле. В этом мы попробуем убедить и Европейский Союз, наших посредников, и добиться того, чтобы Россия восприняла, что любые особые права тех районов, которые возвращаются в состав Украины, они будут предоставлены на основе процесса децентрализации», – заявил Яременко.