Зеленский хочет завершить войну до нового года, Царев отвечает, что до нового года еще надо дожить

28.06.2022  08:57 (Мск), Москва
Никита Еременко.  
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина хочет завершить горячую стадию боевых действий до конца 2022 года.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на два источника в дипломатических европейских кругах. По их словам, именно такие сроки Зеленский назвал в своем выступлении на саммите G7.

Украина хочет завершить горячую стадию боевых действий до конца 2022 года. Об этом сообщает...

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Комментируя заявления Зеленского  перешедший на сторону России в 2014 году украинский экс-нардеп Олег Царев заявил, что глава киевского режима загнал себя в ловушку, обозначив временные рамки завершения горячей фазы конфликта.

«Зеленский заявил, что хочет завершения боевых действий к концу года. На самом деле так никто не делает. Переговорщик, назвав сроки к которым он обязан договориться, загоняет себя в ловушку. Противная сторона по переговорам будет иметь возможность повышать требования, зная, что к определенной дате переговорщик будет обязан их все равно принять, чтобы завершить переговоры. Так не делают», – написал Царев в своем блоге.

По мнению политика, причиной такого заявления главы киевского режима может быть осознание на Банковой собственного дедлайна.

«Конец года – это максимальное по расчётам офиса Зеленского время, которое смогут продержаться его войска. Оружие заканчивается. Деньги заканчиваются. Люди, которых можно направить на фронт, заканчиваются. И самое главное – Запад должен понимать, что он не бесконечно долго должен будет помогать Украине. Ради успокоения Запада Зеленский сделал заявление. Иначе Запад прекратит помощь уже сейчас», – считает Царев.

«Ради помощи Запада сейчас Зеленский загоняет себя в ловушку к концу года. Но до конца года нужно ещё дожить», – резюмирует украинский экс-нардеп.

 

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