Зеленский хотел дать пощечину Путину, но рискует получить жесткую обратку – Чаплыга

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Атака ВСУ на Курскую область – это пощечина со стороны украинского президента Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Она перечеркивает все возможности мирных переговоров в ближайшее время и может очень больно отозваться по самому Киеву.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чаплыги, Путин был разозлен произошедшим, не исключено, что он поменяет «вялое» руководство своей армии и приведет туда более радикальных людей типа генерала Суровикина.

«Единственная логика в том, что произошло для меня, понятная, – это просто дать пощечину Путину, – все. Другой логики я не вижу. В расчете на то, что у него начнется качалово внутри и так далее… Но есть обратная сторона медали, аналитики говорят, что есть риск для нас, неочевидный. Риск заключается в том, что озлобленный Путин начнет делать очень серьезные кадровые перестановки. Пока что вокруг Кремля было болото, – то есть, все, кто реально могли что-то делать, были сняты, отодвинуты – такое себе вялотекущее болото. Теперь это болото будет осушено, и на их место могут прийти те, кто реально, – что-то типа Суровикина. И это будет совершенно не смешно, это – обратная сторона медали очень очевидная. Еще раз – я вижу в этом пощечину, закрыть тему приезда русских на какие-либо саммиты, и очевидно, этих саммитов уже не будет, закрыть тему переговоров напрочь – и перейти к следующему сценарию, который я, в силу уважения к мейнстриму в стране, Уголовному кодексу и генеральному курсу партии, озвучивать не собираюсь», – заявил Чаплыга.