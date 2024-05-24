«Зеленский хуже Гитлера» – экс-министр соцполитики

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Заседания украинской Ставки очень похожи на гитлеровские, но, в отличие от Владимира Зеленского, немецкий фюрер хотя бы служил в армии.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня журналист Бутусов рассказывает, к чему сводятся заседания Ставки – карта, и президент спрашивает, а почему эту посадку сдали, а почему тут отступили, а где вот это. Последний раз такое управление войсками было со стороны Адольфа Алоизовича. Он тоже своих генералов матом крыл за то, что они там оставляют территорию, кричал – держаться до последнего! Ну, так он хоть ефрейтором был, хоть в армии служил. Правда, результат – вы помните, чем это закончилось», – напомнил он.

«Должно быть компетентное руководство… с этого начинается. Нужно понимать стратегию, тактику, и понимать, что ты меньше разбираешься, чем твои генералы. Они тебе нравятся–не нравятся, но они профессионалы. Почему ты считаешь, что будешь лучше руководить? Тебе не нравится, как хирург работает, так что – ты возьмёшь скальпель и начнёшь вместо него операцию проводить?», – возмущался Рева.