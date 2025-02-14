Зеленский: Киев не признает результаты переговоров США и России, если они пройдут без Украины

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Reuters передает слова Владимира Зеленского накануне его встречи с вице-президентом США Джем ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Хозяин Банковой заявил, что «не подчинится договоренностям, достигнутым без участия Украины».

«Киев не признает результаты переговоров между США и Россией по вопросу завершения войны в Украине, если они пройдут без участия украинской стороны. Европейские страны также должны быть представлены за столом переговоров, добавил Зеленский: «Сегодня важно, чтобы события развивались не по плану Путина, который хочет сделать все, чтобы переговоры стали двусторонними», – говорится в публикации.

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Когда журналисты спросили Зеленского, как он относится к тому, что президент США Дональд Трамп сначала провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем с ним, тот ответил, что Трамп осведомлен о его позиции.

«Я действительно считаю, что приоритетом должна быть Украина. У нас идет война, и против нас выступает Путин», — заявил Зеленский.

По его словам, Дональд Трамп выразил желание одновременно вести диалог как с Украиной, так и с Россией.

«В разговоре он не сказал, что Путин и Россия для него являются приоритетом. Сегодня мы доверяем этим словам», — уверяет Зеленский.

Агентство прогнозирует, что Зеленскому может быть сложно убедить Вэнса оказать мощную поддержку военным усилиям Киева. Reuters напоминает, что будучи сенатором, Вэнс выразил откровенный скептицизм по поводу поддержки Украины. На Мюнхенской конференции в прошлом году он сказал, что стратегические приоритеты США лежат в Азии и на Ближнем Востоке.

Выступая в подкасте в 2022 году, он сказал: «Мне на самом деле все равно, что произойдет на Украине, так или иначе».

«Ни один российский чиновник не приглашен на трехдневную конференцию, которая пройдет в роскошном отеле в центре города, но это не помешает провести встречу с россиянами в другом месте Мюнхена», – пишет агентство.

Остается открытым вопрос, есть ли у Зеленског не только политическая воля, но и реальные механизмы для длительного сопротивления нажиму со стороны США. При этом, бросается в глаза явная и неявная поддержка Киеву в этом противостоянии со стороны европейцев, сгруппировавшихся в оппозицию к обьявленным вчера намерениям Трампа относительно России.

В частности, после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным и заявления американского президента о скорых мирных переговорах в Саудовской Аравии, министры иностранных дел ключевых стран ЕС выступили с жестким заявлением, подчеркнув, что Украина должна быть частью любых переговоров, как и представители ЕС.

«Мы готовы усилить поддержку Украины. Независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании и Италии.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также считает, что подписание мирного соглашения возможно только при участии в переговорах Украины и европейских стран. Бербок – среди тех, с кем в Мюнхене будет встречаться Джей ди Вэнс.

Тем временем, венгерский премьер Орбан считает, что Евросоюз “не заслужил” права участвовать в переговорах по Украине с Россией и США. По его словам, требование об этом, озвученное главой евродипломатии Каей Каллас – “печальное свидетельство того, что официальные лица ЕС выступают с бесполезными заявлениями”.