Зеленский «кинет» украинских военнопленных в ЛДНР

18.07.2019, Москва, Владимир Гладков



Пытаясь обменять задержанных за провокацию в Керченском проливе моряков на томящихся в украинских тюрьмах россиян, Киев, вопреки Минским соглашениям, бросает своих остающихся в военнопленных в ЛДНР на произвол судьбы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу формулы «всех на всех» – она прописана в Минских соглашениях. Только там не идёт речь об украинских гражданах, находящихся в российских тюрьмах. Там говориться о военнопленных – людях, которые находятся в заключении в ДНР и ЛНР.

И все эти годы эти обмены происходили с участием Республик. И вы не можете вести переговоры в рамках Минского соглашения без участия представителей ЛДНР.

То есть, если вы считаете, что мы этим ограничимся – обменом моряков на российских граждан, находящихся в застенках украинских тюрем, то, получается, вы просто плюнете на тех людей, которые находятся в ДНР и ЛНР», – возмутился Корнилов, обращаясь к украинской стороне.