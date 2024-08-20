Зеленский «кинул» погибших ВСУшников в Курской области – у них нет статуса УБД

Вадим Москаленко.  
20.08.2024 23:37
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Вторжение ВСУ в Курскую область сопровождалось потерями, поскольку русские их встречали «далеко не фиалками».

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вторжение ВСУ в Курскую область сопровождалось потерями, поскольку русские их встречали «далеко не фиалками»....

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«Живите с тем, что с 6 августа продолжается Курская операция по восстановлению справедливости, а сегодня наши ребята, которые пошли первыми туда, не защищены по нашему законодательству. И только сегодня, спустя более чем две недели, мы в первом чтении рассмотрим законопроект и тоже не дадим им статуса участника боевых действий», – укорял коллег Рудык.

«Вам не стыдно перед семьями погибших, а они уже есть, потому что не фиалками москали устилают наш там путь? Вам не стыдно, когда военнослужащие на тридцатом месяце войны с протянутой рукой стоят и клянчат у украинцев, у волонтеров дроны? Вам не стыдно? Это давно надо было решить и обеспечить армию от А до Я», – сокрушался депутат.

Примечательно, что на данном заседании этот вопрос так и не был поднят даже в первом чтении.

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