Зеленский «кинул» украинку, отказавшуюся улетать из Китая без собачки

05.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинка Анастасия Зинченко, которой отказали в эвакуации из китайского Уханя, если она не откажется брать с собой собаку, все еще ждет обещанной помощи от властей страны. После того, как ей лично позвонил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал помочь, прошло две недели, но на связь с украинкой никто не выходил. Об этом Зинченко заявила в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которого является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет.

Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на повестке стоят уже новые проблемы.

Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже бы все забылось, и я вскоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае, и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае).

Дома на карантине я и Миша с 20 января. С 19 февраля, в день эвакуации украинцев, я дома и выходить на улицу нельзя. С продуктами питания, проблем сейчас нет. Есть проблема с питьевой водой, ее я постараюсь решить тоже в ближайшие дни, потому что она закончилась, но охрана дома не смогла мне помочь в этом и выйти тоже не разрешила.

Знаете, что ещё хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей, которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю, что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи», – написала Зинченко.

По мнению политолога Владимира Корнилова, история с Зинченко и личным обязательством президента много говорит о президенте Украины.

«Помните громкую историю со звонком Зеленского девочке, которая отказалась бросать в Китае свою собачку? Помните, как он ей пообещал, что лично решит вопрос с их эвакуацией? Так вот с тех пор с ней никто так и не связался. Показательная история, многое говорит о Зеленском», – отметил эксперт.