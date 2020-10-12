Зеленский «кинул» змагаров-айтишников

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на обещания команды президента Владимира Зеленского создать все условия для переезда на Украину противников белорусской власти, в том числе из числа IT-специалистов, дело забуксовало на стадии «проработки».

Об этом у себя в Telegram-канале написал депутат Верховной рады от порошенковской партии Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришёл ответ из МВД на моё депутатское обращение с предложением увеличить срок пребывания граждан Беларуси на Украине до 360 дней. До сих пор белорусы могут находиться у нас только 90 дней.

Ещё совсем недавно «зелёная» власть громко заявляла о том, что в том числе представители IT-индустрии Беларуси будут иметь здесь все условия для комфортной жизни и официальной работы. Зато, в ответе от МВД говорится, что эти вопросы только прорабатываются соответствующими ведомствами», – написал Гончаренко.

«То, что произошли релокации целых офисов из Беларуси в наши города, доказывает актуальность этого вопроса. Мы можем предоставить все необходимые условия, чтобы поддержать соседей и развивать при этом собственный потенциал.

Призываю ближайшее время таки упростить выдачу вида на жительство для белорусов. Без реальных действий цель Зеленского – превратить украинцев в IT-нацию – останется очередным обещанием и пустыми словами», – добавил возмущённый подельник Порошенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», представители IT-индустрии являются самой «свидомой» прослойкой населения Белоруссии.