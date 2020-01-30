Зеленский кладет голову Украины в пасть польской гиены

30.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Прежде чем брать в союзники Польшу, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься о возможных катастрофических последствиях для своей страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я могу понять, что хотел Дуда и чего о добился – он фактически использовал Зеленского для решения своих вопросов. Дуда – националист. Есть два таких созвучных слова – репарация и реституция. Уже поднимался вопрос о том, что мы жертва сговора двух тоталитарных режимов, поэтому и Россия, и Германия должна нам выплатить репарации и тут же говорит, что мы не надеемся, что это случится, пока он живой – это господин Качиньский говорил.

Но я могу точно сказать: если наши взаимоотношения с Польшей будут двигаться в этом же направлении, репарации с России и Германии они не добьются, а вот реституции с ослабленной Украины они вполне могут добиться. Потому что этим вопросом они занимаются очень давно. И поверьте: им абсолютно всё равно, в каком качестве использовать для этого Украину – сегодня её используют против России, но с таким же успехом они завтра её обвинят в том, что она была в составе Советского Союза и точно так же несёт ответственность и потребовать определённых выплат», – заявил Килинкаров.

«Они так действовали всегда. И когда я говорю, что когда вы берёте Польшу себе в адвокаты, имейте в виду – арест и конфискация вам будут гарантированы», – добавил экс-парламентарий.

Напомним, что еще британский премьер Уинстон Черчилль писал, что в 1938 году Польша совместно с гитлеровской Германией «с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении Чехословацкого государства».