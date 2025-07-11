Зеленский клянчит: Дайте денег, и мы будем сбивать по 1000 дронов в день

Украина якобы нашла решение, как противодействовать российским дронам.

Об этом на пресс-конференции в Италии заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них план – 700-1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем сбивать. Мы нашли, у нас есть решения, дроны-интерцепторы, которые сбивают почти все, большинство. Мы сможем это массово производить, ускорить финансирование этих процессов. Важно, что ключ найден.

Найден украинцами, кстати, и американцами. Есть четыре компании, одна из этих четырех компаний – украино-американская. Менеджмент американский, а инженеры украинцы. Мы нашли решение как страна, ученые, инженеры нашли решение, нам нужны финансы. И будем сбивать», – заявил Зеленский.