Зеленский клянётся, что РФ не угонится за производством вооружений Украины и ЕС
Германия закладывает заводы по производству вооружений и боеприпасов, поскольку склады пусты, а Европа должна стать обороноспособной.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Мюнхене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы уже много поставили из промышленных запасов, из того, что индустрия могла предоставить, и сейчас составляем договоры с представителями нашей оборонной индустрии, которые должны наращивать свои мощности.
В начале недели вместе с министром обороны я был в Нижней Саксонии, и там заложили завод по производству оружия, вместе с другими планами и проектами, например, в Румынии. То есть – это будет производство в разных странах мира, и это даст нам возможность производить необходимое количество амуниции, боеприпасов. То есть мы должны стать обороноспособными.
То, что мы делаем для Украины, это – то же самое, что мы делаем и для нас в будущем. Эти мощности, которые мы сейчас закладываем, это так же на будущее, потому что у нас нет этого на складах. Нам нужно наращивать эти мощности производства оружия», – вещал Шольц.
В свою очередь, Зеленский объявил, что Украина уже «в десятки, сотни и тысячи раз» увеличивает своё производство.
«Все понимают, что нужно увеличивать вооружения. Россия увеличивает, но Россия не успеет за Украиной и странами Европы. Чтобы вы знали, Украина тоже увеличивает в разы, а некоторые виды оружия в десятки раз, в сотни и в тысячи раз некоторые дроны, не буду сейчас говорить о деталях.
Приглашал Шольца посмотреть (мы не можем это публично показывать), чему научились наши люди во время войны, новые технологии защиты и безопасности. Мы будем делиться этими наработками и с партнёрами из Германии», – трепался шоумен.
Спасибо!
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