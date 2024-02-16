Зеленский клянётся, что РФ не угонится за производством вооружений Украины и ЕС

Германия закладывает заводы по производству вооружений и боеприпасов, поскольку склады пусты, а Европа должна стать обороноспособной.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Мюнхене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы уже много поставили из промышленных запасов, из того, что индустрия могла предоставить, и сейчас составляем договоры с представителями нашей оборонной индустрии, которые должны наращивать свои мощности.

В начале недели вместе с министром обороны я был в Нижней Саксонии, и там заложили завод по производству оружия, вместе с другими планами и проектами, например, в Румынии. То есть – это будет производство в разных странах мира, и это даст нам возможность производить необходимое количество амуниции, боеприпасов. То есть мы должны стать обороноспособными.

То, что мы делаем для Украины, это – то же самое, что мы делаем и для нас в будущем. Эти мощности, которые мы сейчас закладываем, это так же на будущее, потому что у нас нет этого на складах. Нам нужно наращивать эти мощности производства оружия», – вещал Шольц.