Зеленский клянётся Западу «слить» остатки Украины

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский объявил «неотложной задачей» достижение договоренностей с МВФ, который ранее выдавал Украине кредиты в обмен на обязательства повысить тарифы, сократить социальные выплаты, провести распродажу черноземов.

«Как настоящий политик, я буду сотрудничать с международными партнерами Украины. Нашей неотложной задачей сейчас является развитие хороших отношений нового правительства с МВФ, а также с Европейским Союзом и НАТО», – сказал Зеленский в интервью немецкому изданию Bild накануне визита в Германию.

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«Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС видели в нас равноправного члена Союза. И мы сделаем все, чтобы достичь этого», – заверил новый украинский президент.

«Расширение НАТО стало бы мощным инструментом обеспечения безопасности в регионе. Почти все наши соседи являются членами Альянса… Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом Альянса», – заявил Зеленский.