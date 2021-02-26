Зеленский конфискует имущество у 10 силовиков, отказавшихся признать переворот 2014 года

26.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине 10 лиц высшего офицерского состава будут лишены званий и наград, а также попадут под санкции все их активы, оставшиеся в стране.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня мы рассматривали касательно тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые изменили нашей стране. И было принято решение относительно 10лиц:

Березовского Дениса Валентиновича 15.07.1964 г. р., в прошлом контр-адмирал; Шапартов Станислав Владимирович 16.02.1967 г. р., в прошлом генерал-майор; Няньчев Сергей Николаевич 18.01.1970 г.р., в прошлом генерал-майор юстиций; Котовский Юрий Александрович 1964 г.р., в прошлом генерал-майор;

Якименко Александр Григорьевич 1964 г.р., в прошлом генерал-майор бывший глава СБУ; Товский Владимир Владимирович 1954 г.р., в прошлом генерал-майор; Ханжа Сергей Валентинович 1959 г. р., в прошлом генерал-майор; Елисеев Сергей Станиславович 1961 г. р., в прошлом вице-адмирал; Шакура Дмитрий Александрович 1973 г. р., в прошлом контр-адмирал; Захарченко Виталий Юрьевич 1963 г.р., в прошлом генерал внутренней службы Украины.

Все эти 10 лиц лишены всех государственных наград, они лишены всех званий, у них ни одного звания на сегодняшний день нет. К ним применён максимальный пул санкций, который позволяет наше законодательство. это 13 пунктов, в ближайшее время это всё будет опубликовано на сайте аппарата СНБО, в ближайшее время вы увидите указ президента, который зафиксирует все эти решения, которые мы приняли», – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что все 10 лиц не находятся на территории Украины, «но у них на территории Украины есть имущество, у них на территории Украины есть активы, которые после подписания указа все попадут под санкции».