Зеленский кормит нас завтраками и держит за дураков – Соскин

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На Украине катастрофическая ситуация как в военном, так и в экономическом плане.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украина превратилась в страну-банкрота, которую кормят завтраками, а ее население держат за дураков.

«На фронте все очень тяжело, снарядов не хватает, оружия не хватает, наши бойцы гибнут в большом объеме, ранений очень много. В общем, ничего там нет оптимистическая. Это раз, фронт стоит. В экономике тоже полный швах, все рушится», – сказал эксперт.

«Внутри ситуация в военном плане очень тяжелая, в политэкономическом плане – тяжелейшая, в финансовом страна – банкрот, в дефолте, тут все понятно. Оружие, которое надо для наступления, отсутствует – только кормят завтраками: «Завтра, завтра, послезавтра приходите». Короче, дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе. Ну, Зеленский дает, чтобы использовали, а кто еще», – заявил Соскин.