Зеленский «кошмарит» индийских собственников «Криворожстали»

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Банковские счета самого крупного украинского металлургического комбината «Арселор Миттал Кривой Рог» (бывшая «Криоворожсталь») арестованы офисом генерального прокурора. Как сообщила пресс-служба предприятия, счета были заблокированы во исполнение решения Шевченковского районного суда, принятого еще в конце ноября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Артем Филипьев, заместитель генерального директора комбината по административным вопросам, заявил в упомянутом сообщении, что правоохранительные органы готовы парализовать работу самого крупного горно-металлургического предприятия страны и поставить под угрозу около 20 тысяч человек, которые не получат свою зарплату вовремя.

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Впрочем, в обнародованном заявлении правоохранительных органов говорится, что речь идет только про отдельные счета компании, которые ранее не использовались для выплаты зарплаты сотрудникам. С них также не проводились отчисления в виде налогов, сборов и других обязательных платежей. Указанные счета признаны вещественными доказательствами в криминальном расследовании, отметили правоохранители.

Как следует из заявлений, причиной ареста стало криминальное дело про уклонение от налогов в особо крупных размерах. При этом расследованием занимается не налоговая, а СБУ. По мнению СБУ и Офиса генпрокурора, компания не доплатила в государственный бюджет 2,24 млрд грн рентных платежей за использование недр. Соответствующая сумма и была заблокирована на счетах. В своем заявлении правоохранителя пояснили, что ходатайство про арест счетов было подано прокурором с целью компенсировать ущерб, нанесенный бюджету Украины, и обеспечить специальную конфискацию.

Руслан Бортник, директор Украинского института политики, отмечает, что вокруг комбината борьба идет уже длительное время.

«Между собственниками этой компании и частью команды власти длительное время уже идет борьба. Уже были обвинения в загрязнении окружающей среды, потом в невыполнении инвестиционных обязательств, сейчас мы видим блокировку счетов. Что лежит в корне – это государственный интерес, есть ли там какие-то интересы в плане вымогательства, я достоверно не знаю», – сказал эксперт в комментарии «ПолитНавигатору».

Действительно, в последнее время предприятие регулярно оказывается в центре внимания правоохранителей. В ноябре прошлого года главному бухгалтеру компании Сергею Пличко огласили официальное подозрение в служебной подделке и умышленном уклонении от налогов. Прокуратура и СБУ посчитали, что он в 2017-2019 гг. умышленно декларировал неверные данные в отношении добычи железной руды на двух месторождениях, поэтому госбюджет недополучил рентную плату. СБУ требовала арестовать бухгалтера с двухмиллиардным залогом, затем суд снизил его до 20 млн грн.

Наличие спора относительно формулы начисления ренты признают и на самом комбинате. Там считают, что рента должна платиться относительно цены добытой железной руды. Налоговая полагает, что облагаться налогами должен конечный продукт – обогащенная руда или железнорудный концентрат.

В ноябре предприятие обнародовало заявление, в котором говорилось, что Днепропетровский окружной административный суд отклонил иск налоговой, и комбинат готовится отстаивать свою позицию в апелляционном суде. Заявления в адрес главного бухгалтера были названы безосновательными, а также «ярким примером политического давления на крупного иностранного инвестора».

«Война олигархов всегда была, есть и будет. Сейчас «наезжают» на Кривой Рог, создают ему проблемы, требуют, чтобы он пошел на уступки. Это чистый «наезд», использование методов государственного давления. В качестве уступки, скорее всего, попросят, чтобы завод заплатил больше, чем положено. Денег в бюджете всегда не хватает, по этой причине нужно, чтобы заплатили наперед и т.д. Такое требование можно ожидать. И всегда стараются нанести удар в самый такой сложный момент, это запланированный «наезд», – прокомментировал ситуацию экономист Александр Охрименко.

По мнению политолога Владимира Воля, происходящее может негативно сказаться на инвестиционном имидже Украины.

«Даже если предприятие будет отстаивать свою позицию и выдаст свою субъективную оценочную информацию о ситуации, в любом случае, она будет негативная. Это будет в западных СМИ. Их лоббисты будут отстаивать свою точку зрения и обвинять украинское руководство в неправильном поведении по отношению к иностранному инвестору. Мы знаем, что уже некоторое время отношения между предприятием и украинским руководством натянутые. Это и из-за экологического ущерба, и финансовых вопросов. Добавляется просто еще один эпизод в эту историю», – сказал политолог в комментарии «ПолитНавигатору».