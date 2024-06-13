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В ближайшее время страны НАТО могут выделить Украине ещё пять систем «Пэтриот» для защиты хотя бы части объектов.

Об этом на совместной конференции с американским президентом Джо Байденом заявил главарь украинских террористов Владимир Зеленский.

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Договор они заключили на полях саммита «Группы семи» в Италии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты поинтересовались, готовы ли страны НАТО предпринять конкретные шаги по укреплению украинской системы ПВО и ПРО. Однако оба лидера ничего конкретно не ответили.

«Байден, и все остальные партнёры, знают, что нам срочно необходимо семь систем «Пэтриот», чтобы защитить наши города в ближайшем будущем. Не все города, но хотя бы семь. И мы обсуждали возможность предоставления хотя бы пяти из них. Партнёры работают над этим. Это не значит, что прямо завтра будут поставлены все эти пять систем, но в ближайшем будущем. Мы постараемся сделать это как можно быстрее», – сказал Зеленский.

«Пять стран заручились обязательствами в плане поставок «Пэтриотов» и других систем. Кроме того, другие страны ожидают от нас усиления в будущем. Всё, что у нас есть, будет предоставляться Украине для удовлетворения её потребностей», – промямлил призрак Байдена.