Зеленский – кровавый клоун

06.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Ставленник олигарха Игоря Коломойского комик Владимир Зеленский наряду с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко несёт ответственность за разжигание русофобии, которая привела к гражданской войне и смертям мирных жителей Донбасса.

Об этом напомнил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, опубликовав видеоролик, где Зеленский и представители его коллектива «95 квартал» благодарят участников карательной операции против Донбасса и глумятся над кровавым конфликтом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера я сделал небольшой видеоролик, для того, чтобы вы освежили память. Какие все же негодяи идут на должность президента Украины.

Возьмем Зеленского – шут, клоун, пошляк и слуга олигарха-убийцы – Коломойского.

Порошенко – брехун, вор, олигарх. К этому еще, является убийцей собственного народа, которому абсолютно наплевать на людей… Кровь, разруха, гражданская война, развал экономики, деиндустриализация, потеря миллионов рабочих мест и сокращение (исчезновение) населения во всех смыслах этого слова. Плюс к этому, Порошенко творит самое страшное – это раскол Церкви, разжигание межрелигиозной вражды…

Возьмем третьего кандидата – Ю.Тимошенко. Брехливая, беспринципная аферистка. Где она только не побывала, и на каких только должностях. И все то же самое – вранье. Призывы к расколу, к войне, голосование за НАТО. Одним словом, просто Мата Харя.

Так и хочется сказать: все те же на манеже. Вот только память коротка у многих украинцев. Ведь эти люди принесли в нашу страну боль и трагедию, ссору с нашим многовековым, братским народом России. И ни к чему хорошему всякие клоуны, типа зеленских, тимошенчих, порошенков, не приведут. Могу одно сказать, их просто надо гнать из Украины. А самое лучшее, они должны сесть в тюрьму. Только тогда настанет мир», – рассуждает Журавко.