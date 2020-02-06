Зеленский крупно вляпался с премьером-«соросёнком»

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

Несмотря на то, что к настоящему времени сложились все условия для отставки правительства Украины, Владимир Зеленский не увольняет бездарного премьера-«соросёнка» Алексея Гончарука, поскольку это будет признанием личного провала и президента.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт пояснил, что предпосылками для отставки правительства Гончарука стали его высокий антирейтинг, невыполнение обещаний, высокие коррупционные риски и пр.

«Зеленский не мог на это пойти в силу того, что правительство работает только шестой месяц. Более того, это – то правительство, которое Зеленский в пакете принес на свою фракцию в августе-сентябре и сказал: «ребята, вот премьер, вот состав правительства, я беру за них на себя все ответственность. Ничего не обсуждаем, просто голосуем». Это полностью правительство президента. И через пять месяцев сказать: «извините, я ошибся», – президент не может», – пояснил Бортник.

По его словам, Зеленскому теперь приходится лично вмешиваться в работу правительства, а для изменения ситуации с негативным фоном вокруг Кабмина будут осуществлены отставки отдельных министров.

«Возможна смена одного из вице-премьеров, министров экономики, культуры, юстиции, здравоохранения», – сказал Бортник.