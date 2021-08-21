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21.08.2021 11:48 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Зеленский: «Крым больше не жемчужина Украины у моря»

Новости УкраиныОрганизуемый Киевом саммит «Крымская платформа» станет ежегодным, чтобы регулярно поднимать вопрос полуострова. Об этом,...

Организуемый Киевом саммит «Крымская платформа» станет ежегодным, чтобы регулярно поднимать вопрос полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном киевским журналом «Новое время» интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Пока Крым выглядит как авианосец. Это уже не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный Российской Федерацией полуостров, с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности природной, экологической, туристической, любой. Вот как это выглядит», – утверждает украинский президент.

По его словам, теперь нужно «бить в колокола».

«Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до Крымской платформы, не было того колокола, а вот люди и руки были и есть, но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме сообщений в фейсбуке: «Наш Крым жаль, но мы вернемся». Поэтому теперь будет Крымская платформа, которая каждую крымскую тему будет делать заостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я говорил», .

Ранее как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский оконфузился, подняв тему Крыма в одном из своих обращений.

Также нынешний президент Украины уверял, что будь он во главе страны в 2014-м, то «мы бы все умерли», но Россию в Крым не пустили бы.

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