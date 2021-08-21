Зеленский: «Крым больше не жемчужина Украины у моря»

21.08.2021 11:48 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Организуемый Киевом саммит «Крымская платформа» станет ежегодным, чтобы регулярно поднимать вопрос полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном киевским журналом «Новое время» интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Пока Крым выглядит как авианосец. Это уже не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный Российской Федерацией полуостров, с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности природной, экологической, туристической, любой. Вот как это выглядит», – утверждает украинский президент.

По его словам, теперь нужно «бить в колокола».

«Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до Крымской платформы, не было того колокола, а вот люди и руки были и есть, но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме сообщений в фейсбуке: «Наш Крым жаль, но мы вернемся». Поэтому теперь будет Крымская платформа, которая каждую крымскую тему будет делать заостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я говорил», .

Ранее как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский оконфузился, подняв тему Крыма в одном из своих обращений.

Также нынешний президент Украины уверял, что будь он во главе страны в 2014-м, то «мы бы все умерли», но Россию в Крым не пустили бы.