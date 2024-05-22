Зеленский купается в «теплой ванне из крови украинских солдат»

Украинский президент Владимир Зеленский даже не пытается получать объективную ситуацию о положении дел на фронте и в стране. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Владимира Александровича случилась типичная президентская история на Украине. Владимир Александрович попал в окружение. То есть, когда президент оказывается в такой тёплой информационной ванне, ему докладывают одно, что все благополучно, а на деле, в реальной жизни, реальность выглядит совершенно иначе. Ну, возьмите пример той же истории со снарядами: «Бригады не жалуются». Президенту не кладут на стол жалобы. А кто там из людей, которые находятся на нуле, с кем он общался? Не с отобранным, не отфильтрованным», – сказал Золотарев.

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«Когда рядовой гражданин находится в иллюзорной, параллельной реальности, это полбеды, это проблемы его семьи, окружающих. Другое дело, когда в эту параллельную реальность погружается президент. Знаете, тёплая ванна может оказаться тёплой ванной из крови солдат. Что не раз за эти два года мы видели», – возмутился политолог.