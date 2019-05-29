Зеленский легализовал мгновенную передачу НАТО всех секретов Украины

29.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Назначенный Владимиром Зеленским новый секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк является гражданином Великобритании, соответственно, англичане и американцы вполне легально получают доступ ко всем секретам бывшей советской республики.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание, что Зеленский возобновил практику включения иностранцев в правящую команду. Обладатели паспортов западных стран уже назначались на высокие должности после Евромайдана. Правда, затем эта практика вызвала разочарование из-за провала обещанных «реформ».

Один из таких «реформаторов» – Айварас Абромавичюс – примкнул к команде нового президента.

«Я Абромавичюса онлайн в твиттере несколько раз спросил: вы отказались от своего паспорта страны ЕС? Не отвечает – ну, понятно, все знают, что не отказался. Все понимают, что он незаконно является обладателем паспорта Украины. Ничего, в команде Зеленского» – сказал Корнилов.

«А Данилюк? Заявил, что отказался от паспорта Великобритании. Там жена у него и дети с британскими паспортами. Секретарь СНБО, на минуточку, с сегодняшнего дня. Потом всплывают документы, где он числится резидентом, то ли обладателем паспорта Британии. Ну и ничего, тоже никого не волнует! Подумаешь, закон, ну, секретарь СНБО, имеющий доступ к гостайне! Какая гостайна для США и Великобритании?» – добавил эксперт.