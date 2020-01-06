Зеленский легко может пропасть на отдыхе – экс-министр

06.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Президента Украины Владимира Зеленского, отдыхающего за границей как частное лицо, легко могут арестовать в третьих странах, поскольку он лишен дипломатического иммунитета.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр экономики Украины Владимир Лановой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дело в том, что выезд президента из страны за границу – это специальный режим. Он не может инкогнито поехать на Мальдивы или в Оман.

Потому что остается лицо за него, в каких-то экстремальных случаях он дает команду, ему перепоручается.

Был такой указ, у меня вопрос? Указ о том, что премьер-министр выполняет его обязанности или не было?..

У него же дипломатический статус должен быть. Его же могут где-то арестовать как частное лицо.

И что будет делать наша страна без президента? Выяснять как его освободить там. А по каким-то там тайландским законам его нельзя будет освободить», – заявил Лановой.