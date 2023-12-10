Зеленский летит в США: Последний шанс выпросить деньги

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Владимир Зеленский в воскресенье находился на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея, чем вызвал неудовольствие со стороны радикалов в Киеве.

«Коктейльчик, пляж, классненько. А тем временем по всей линии фронта идет вражеское наступление. Верховного главнокомандующего нет в стране. Как это расценивать?» – не сдерживает возмущения один из основателей террористического формирования «Азов» Игорь Мосийчук.

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Впрочем, к вечеру интрига вылета Зеленского в западное полушарие прояснилась – Белый дом подтвердил готовность Джо Байдена встретиться с украинским президентом 12 декабря. То есть, из Аргентины он прямиком направляется в США – очевидно, чтобы склонить Конгресс проголосовать за выделение денег Украине на дальнейшую войну с Россией.

«12 декабря Зеленский будет в Вашингтоне. За три дня до каникул Конгресса встреча с Байденом. Последний шанс выторговать денег. Пан или попал», – считает работающий в США тележурналист Валентин Богданов.

Ему вторит политолог Марат Баширов:

«У байденовцев осталось пять дней, чтобы пробить финансирование для Украины. После 15-го декабря Конгресс уйдет на рождественские каникулы. Поэтому Байден бросает в бой с республиканцами последнее, что у него осталось – Зеленского. Послезавтра встреча в Вашингтоне. Поможет или нет? Нет. Американская элита – зверь злой, как почувствуют слабость – набрасываются еще больше. Израильское лобби противодействовало организации такой встречи в Аргентине и добилось вынужденного шага со стороны байденовцев. Теперь пропорция финансирования между Израилем и Украиной станет еще больше и не в пользу Киева. Республиканцам надо унизить Байдена, и они это сделают», – считает Баширов.

Его коллега Максим Жаров выдвигает несколько иную версию перелета Зеленского в США.

«Вряд ли завтрашний визит Зеленского в Вашингтон связан исключительно с последней попыткой «пробить» Конгресс на 106 млрд. Белый дом обещал Кремлю «сюрпризы» в кампании-2024, вот они и будут согласовываться. А точнее, тот «коридор возможностей», из которого Зеленский не имеет права выйти без консультаций с Вашингтоном. Так что по риторике Зеленского-Ермака по возвращению в Киев можно будет примерно понять те рамки, в которых США хотят «вести» Украину до начала весны 2024 года».

Кстати, в самой Аргентине у Зеленского произошла краткая встреча с еще одним человеком, от которого зависит судьба денег от Украины, но выделяемых не США, а Евросоюзом. Аргентинское ТВ показало несколько секунд разговора украинского президента с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Минутная запись мимики Зеленского в его разговоре с Орбаном на инаугурации президента Аргентины. Зря Зеленский пошёл на это. Более чем очевидно: Зеленский не хочет быть честным и врёт. То есть сделки не будет», – считает бывший сотрудник администрации президента РФ Модест Колеров.

Тем временем, супруга Зеленского Елена дала интервью британской BBC, где назвала выделение денег Украине «вопросом жизни».

«Нам очень нужна помощь. И военная, и финансовая, и дипломатическая. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни», – сказала Зеленская.