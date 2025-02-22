Зеленский лично отдаёт приказы на ликвидацию неугодных – беглый подельник

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На Владимира Зеленского и его команду работают целые преступные группировки, состоящие из сбушников и бывших военных. Об этом в эфире канала «Надежда» заявил сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского, депутат Верховной рады Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я правильно понимаю, что лично Зеленский выдаёт приказы на ликвидацию тех или иных людей, или ему предоставляют какие-то?» – спросила ведущая.

«Это такая интересная схема, она работает в нескольких направлениях. Первое – это именно политическое преследование, допустим, политическая ликвидация или приструнение. Это именно Зеленский, он сам просматривает социальные сети, он сам смотрит за активностью тех или иных депутатов, общественников и так дальше. Он сам листает телефон, всё это просматривает и конкретно даёт задачу. Варианты – «припугнуть», «скорее всего заведём уголовные дела». Если это не работает, он даёт приказ на ликвидацию. Это поступают лично от Зеленского, Ермака. А вот их структурам, СБУ, или у них есть ручные их бандформирования, которые действуют вместе с СБУ. Также у них есть огромное количество пиксельных уродов. Это псевдо-военные, которые просто выполняют для них грязную работу – убийства, похищения, давления на разных людей, на бизнес, на предпринимателей, на общественников, на политиков. Уже практически никого не осталось на Украине, поэтому уже не на кого давить. Но это именно так работает», – сказал Дмитрук.