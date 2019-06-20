Зеленский ликвидировал администрацию президента и сократил чиновников своего офиса

20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский создает Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Создать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий», — говорится в указе Зеленского № 417/2019 от 20 июня.

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Украинский юрист Андрей Портнов обратил внимание на то, что такое решение президента автоматически снимает с повестки дня вопрос о несоответствии назначения юриста Андрея Богдана главой АП закону о люстрации, поскольку орган, который возглавляет теперь Богдан не подпадает под данный закон.

“Глава Государства ликвидировал Указом администрацию Президента и создал Офис Президента. Вопрос распространения на руководителей президентской команды закона о люстрации больше не стоит”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что Зеленский намерен перенести свою администрацию в бывший музей Ленина, а на Банковой устроить общедоступный музей с картинной галереей.