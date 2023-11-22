Зеленский лишился аплодисментов и лишь играет роль президента – генерал Кривонос

Анатолий Лапин.  
22.11.2023 11:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои функции, а лишь играет роль главы государства.

Об этом в эфире интернет-канала NewsRoom заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои функции, а лишь играет роль главы государства....

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«Как это самый велики лидер современности признает свои ошибки? Никогда этого не будет, потому что уровень нарциссизма зашкаливает. Самое главное – его же окружение ему это постоянно поет. И самое главное, ему формируют эту мысль, он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чем разница. И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянные мемы, особенно, что касается одежды его и его команды», – сказал генерал.

«Министр иностранных дел в кедах на босу ногу – это вообще было высшим писком зеленого идиотизма. Уже и украинцы перестали воспринимать эти вещи, и никто не милуется интервью, записанным в тамбуре около туалета, понимая, что его, наверное, не пускают в купе или в купе не та остановка, которая бы подтверждала, что президент с народом», – заявил Кривонос.

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