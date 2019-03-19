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19.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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«Зеленский ляжет под Путина»

Комик и кандидат в президенты Владимир Зеленский не может быть национальным символом, поскольку не является этническим украинцем.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил экс-глава УНА-УНСО Дмитрий Корчинский.

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“Я считаю, что президентом Украины должен быть этнический украинец, живущий украинскими архетипами и использующий украинский язык. Казах, еврей могут быть кем угодно, а президент – это национальный символ. Как должен быть у нас украинский национальный флаг, не флаг Израиля, Казахстана, а флаг Украины.

Поэтому президент – это символ, это его основная функция. Зеленский не любит украинский язык, не является этническим украинцем, поэтому он не может быть национальным символом Украины. Кроме всего прочего, если Путин по-настоящему заинтересует Зеленского, то он под него ляжет. Его здесь ничего не держит. Он может работать, где угодно

 

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