Зеленский любит афганцев в десятки раз больше, чем украинцев – Кошулинский

24.09.2021 13:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский лучше относится к афганским беженцам, чем к гражданам Украины.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кошулинский напомнил, что на обустройство на Украине афганских беженцев Украина выделяет в десятки раз больше средств, чем на внутренне перемещенных лиц.

«Недавно Зеленский заявил, что он готов, как президент Украины, принять пять тысяч беженцев из Афганистана. На это выделяется из государственного бюджета Украины полмиллиарда гривен. На каждого беженца сто тысяч гривен. А теперь для сравнения, на внутренних наших беженцев, наших братьев, украинцев, которые сбежали из Крыма и из Донбасса, потому что там их расстреливали и убивали, моих побратимов, которые воевали, выходцы из Донбасса, которые не легли под москалей. На каждого такого украинца сегодня выделяется две тысячи гривен», – возмутился националист.

«На Афганистан, который вообще никаким боком, сто тысяч, на украинца – две тысячи. Это для тех, кто имеет какие-то иллюзии, что это патриотично, что он за украинцев будет стоять. Это вам яркий пример, чтобы вы понимали», – резюмировал Кошулинский.