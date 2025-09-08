Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский в действительности не настроен на прекращение войны, о чем свидетельствует его риторика в адрес российского лидера Владимира Путина.

Об этом в эфире проекта «Политека» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, наш Зеленский не проявляет мудрости. При каждом удобном случае вставляет шпильку, напоминает всему миру, чтобы случайно не забыли, что Путин – террорист, тиран, убийца и так далее», – подчеркнул укро-офицер.

Он прокомментировал решение Зеленского отказаться ехать в Москву для переговоров, приведя в пример советско-финскую войну.

Бывший каратель сказал, что не помнит, где подписывался мирный договор, но считает, что верховный главнокомандующий Финляндии Маннергейм не отказался бы, пригласи его Сталин в Москву [договор с территориальными уступками в пользу СССР подписывался в Москве делегацией во главе с премьером Ристо Рюти], и «такие глупости», как Зеленский, – не произносил бы.