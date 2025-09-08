«Зеленский лжёт, что хочет мира» – офицер ВСУ ожидает военного поражения Украины
Владимир Зеленский в действительности не настроен на прекращение войны, о чем свидетельствует его риторика в адрес российского лидера Владимира Путина.
Об этом в эфире проекта «Политека» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, наш Зеленский не проявляет мудрости. При каждом удобном случае вставляет шпильку, напоминает всему миру, чтобы случайно не забыли, что Путин – террорист, тиран, убийца и так далее», – подчеркнул укро-офицер.
Он прокомментировал решение Зеленского отказаться ехать в Москву для переговоров, приведя в пример советско-финскую войну.
Бывший каратель сказал, что не помнит, где подписывался мирный договор, но считает, что верховный главнокомандующий Финляндии Маннергейм не отказался бы, пригласи его Сталин в Москву [договор с территориальными уступками в пользу СССР подписывался в Москве делегацией во главе с премьером Ристо Рюти], и «такие глупости», как Зеленский, – не произносил бы.
«Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, – это откровенная ложь. Искренние мотивы проявляются в его риторике, в том, что он постоянно напоминает миру, что Путин – террорист. И это еще самые мягкие слова. И не важно, чего он хочет, важно, что он демонстрирует нежелание находить компромиссы. А эта война не закончится нашей победой. Она может закончиться двумя вариантами: или нашим поражением, или нашим компромиссом», – убежден экс-ВСУшник.
