06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Зеленский лжёт, что не вправе отменять законы Порошенко

Украинское руководство и президент Украины Владимир Зеленский обязаны пересмотреть и отменить антиконституционные законы, которые были подписаны экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Перший Козацький» заявил журналист Василий Анисимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский говорил, что он ученик Трампа. Удивительно, что когда Трамп победил, он отменил более 50% всех постановлений Обамы. Пришел президент Зеленский, который еще больше надежды воплощает в народе, все замерло в ожидании. То есть, все катастрофические для культуры, церкви, русского языка, все эти законы так и остаются. Это очень удивительно.

Все думают, почему так происходит? Я тоже посмотрел на него и понял, что кроме Зеленского, который пострадал, когда его называли клоуном, кремлевским ставленником, марионеткой, вокруг него собрался народ, который не был при Порошенко в изгнании.

Они не понимают, что необходимо эти вопросы первым делом решать или хотя бы приостановить.

Почему мы должны через высшие суды добиваться, чтобы этот закон о переименовании не применялся, когда его просто президент должен посмотреть и отменить?

Языковой русофобский закон он должен просто остановить, пока не придумают другой. Ты же это все объяснил. И так по всем этим пунктам.

Что не можешь сделать лучше, то хотя бы не плохое, чтобы мы во всем этом не находились. Мы, к сожалению, в этом всем находимся», – констатировал Аинисимов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть