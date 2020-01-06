Зеленский лжёт, что не вправе отменять законы Порошенко

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское руководство и президент Украины Владимир Зеленский обязаны пересмотреть и отменить антиконституционные законы, которые были подписаны экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Перший Козацький» заявил журналист Василий Анисимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский говорил, что он ученик Трампа. Удивительно, что когда Трамп победил, он отменил более 50% всех постановлений Обамы. Пришел президент Зеленский, который еще больше надежды воплощает в народе, все замерло в ожидании. То есть, все катастрофические для культуры, церкви, русского языка, все эти законы так и остаются. Это очень удивительно.

Все думают, почему так происходит? Я тоже посмотрел на него и понял, что кроме Зеленского, который пострадал, когда его называли клоуном, кремлевским ставленником, марионеткой, вокруг него собрался народ, который не был при Порошенко в изгнании.

Они не понимают, что необходимо эти вопросы первым делом решать или хотя бы приостановить.

Почему мы должны через высшие суды добиваться, чтобы этот закон о переименовании не применялся, когда его просто президент должен посмотреть и отменить?

Языковой русофобский закон он должен просто остановить, пока не придумают другой. Ты же это все объяснил. И так по всем этим пунктам.

Что не можешь сделать лучше, то хотя бы не плохое, чтобы мы во всем этом не находились. Мы, к сожалению, в этом всем находимся», – констатировал Аинисимов.