Зеленский лжёт: Украина не собирается восстанавливать Донбасс

30.09.2019, Киев, Игорь Петров

Все заявления руководства Украины о необходимости получения средств на восстановление Донбасса не подкреплены никаким реальными цифрами, которые бы дали хотя бы общее представление о потребности в средствах.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил общественный деятель Александр Скубченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что недавно министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на восстановление инфраструктуры Донбасса потребуется сумма больше, чем 1-2 годовых бюджета Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для этого нужно 10 млрд евро.

«Обе цифры – неизвестно откуда. Их вынули из носу и по бумаге размазали. Не существует этих цифр.

Вдумайтесь – пять лет идет война, пять лет кто-то восстанавливает. У нас до сих пор нет единого реестра разрушений. Никто не проводил их оценку.

Кто-то когда-то сказал пять лет назад: «да, примерно 10 млрд». Все, отсюда – цифра Зеленского.

По поводу восстановления… ЕБРР (говорят что) выделят миллиард (евро). Они выделили в декабре 2014 года. Было подписано соглашение, открыли кредитную линию по восстановлению востока Украины, 6,8 млрд евро.

Как вы думаете, эти деньги использовались? Нет. До сих пор использовано меньше 30%.

По одной простой причине – бюджетные деньги ты разворовал и все… А тут – аудит, уже сильно не уворуешь. Деньги просто лежат, их не используют.

Зеленский постоянно говорит: «программа восстановления Донбасса, мы сделаем, сделаем». Но никто же ничего не сделал. Нет никакой программы!

На следующий год из бюджета выделяется на восстановление Донбасса ноль гривен ноль копеек. И при этом действует кредитная линия», – заключил Скубченко.