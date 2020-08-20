Зеленский манит крымчан «бриллиантом украинского юга»

20.08.2020, Херсон, Юрий Коваленко

В ходе выступления на Херсонском государственном заводе «Паллада» президент Украины Владимир Зеленский пообещал превратить регион в процветающий, чтобы он стал примером для Крыма.

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Соответствующую видеозапись опубликовали в местном информационном агентстве «Любимый Херсон», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Херсонщина имеет всё. Нет только одного – нет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, а наша задача. И напоследок – совсем рядом украинский Крым. Он обязательно к нам вернётся. И я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдёт намного быстрее», – резюмировал Зеленский.