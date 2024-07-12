Зеленский мечтает втянуть Польшу в войну с Россией

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Украинское руководство пытается всеми возможными способами завлечь в войну против России другие страны.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина мечтает с первых дней СВО, причем зачастую этого не скрывал и сам Зеленский и некоторые его ближайшие деятели, об интернационализации этого конфликта. То есть, сделать его более глобальным, более международным, чтобы значительную часть ответственности и ношу жертв, и так далее перенести на другие страны. Вот это была цель, которую Зеленский периодически проповедовал», – сказал Корнилов.

«И вот эти заявления о создании «украинского легиона» в Польше, которое он на днях сделал, подписывая некую филькину грамоту с премьер-министром Польши, – это свидетельство того, что он мечтает хоть чучелом, хоть тушкой, хоть как-то втянуть те или иные государства, в том числе граничащие с Россией и Белоруссией. В первую очередь Польшу. Все это остается в повестке дня», – добавил эксперт.