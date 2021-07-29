29.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Зеленский меняет руководство МВД и СБУ не ради реформ, а для спасения собственной шкуры – эксперт

Новости УкраиныКадровые перестановки в силовых органах Украины могут быть связаны с тем, что Зеленский хочет...

Кадровые перестановки в силовых органах Украины могут быть связаны с тем, что Зеленский хочет быть уверен в их руководстве накануне ожидаемых социальных протестов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Да, есть версия, что осенью возможны какие-то социальные протесты. Одни говорят, что они будут связаны с тарифами, с колоссальным ростом цен на продукты первой необходимости. Другие говорят, что они будут связаны с какими-то подвижками по Донбассу, с какими-то законопроектами по Донбассу, которые сейчас активно готовят Потураев и Резников.

Вероятно, для этого Зеленскому нужно иметь уверенность в кадрах, которые будут занимать посты в МВД и СБУ. Мы прекрасно знаем, что много уличных радикалов аффилированы – кто по линии МВД, кто по линии СБУ, к ним нет никаких санкций за всякие мусорные люстрации, надругательство над зданием Офиса президента.

Уголовные дела заводятся и длятся годами, и не превращаются ни во что, далеко не все доходят до рассмотрения в суде. Я очень сомневаюсь, что со сменой всех этих руководителей понесут наказание какие-то активисты, радикалы которые нападают на оппонентов, подвергают их травле.

Есть большой скепсис в отношении того, что все эти дела, которые заведены по факту, будут вести к какому-то логическому завершению, хотя бы даже оправдательному приговору. Вся эта система, которая выстраивалась с 2014 года, работает на запугивание оппонентов», – сказал Кирилл Молчанов.



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