Зеленский меняет стулья, но антироссийский курс

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Ротация в руководстве офиса президента Украины вряд ли отразится на политике этой страны в отношении России и Донбасса.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Алексей Мартынов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт подчеркнул, что прошедший год показал – из хорошего актера Зеленский так и не смог стать хорошим политиком.

«Я очень скептически отношусь к перспективе каких-либо изменений на Украине в лучшую сторону, наблюдая за тем, как в какой-то нелепой беспомощности Зеленский не может справиться с ситуацией. Это и неудивительно. Как неоднократно замечалось в экспертном сообществе, играть политика и быть политиком – две большие разницы.

Актер он, безусловно, хороший, наверное, а политик из него так и не получился. Лидер нации из него так и не вышел. Идет определенное продолжение по инерции тех линий, которые реализовывал его предшественник, Порошенко, который вопреки предвыборным обещаниям так и не оказался в клетке.

По некоторым позициям даже обретают системный характер такие вещи, как, скажем, языковой геноцид – он уже при Зеленском стал реальностью и законом, декоммунизация тоже при Зеленском стала реальностью. То есть если при Порошенко это были яркие эмоциональные акты с целью давления на общественное мнение и до системного уровня так это и не дошло, то сегодня мы все это видим.

Можно считать это наследием предшественника, но что же ты ничего не сделал, Владимир Александрович? Мне кажется, он уже не в состоянии что-то изменить и смена руководителя администрации – это декоративные вещи, которые по большому счету ничего принципиально не изменят.

Да, предыдущий руководитель администрации был навязан, прислан от главного спонсора, насколько я понимаю, чтобы он за ним присматривал. Новый глава администрации – его приятель. Но не вижу никаких принципиальных изменений и предпосылок, чтобы что-то изменилось.

Заявления по поводу того, что ему комфортно общаться с Козаком? Ну мы таких заявлений слышали за последние пять лет тысяча и одну в разной форме и что, результат где?», – заявил Мартынов.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на нее своего помощника Андрея Ермака.