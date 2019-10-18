Зеленский, меняй окружение, оно тебя похоронит – Погребинский

18.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Создание Верховной радой временной следственной комиссии по расследованию смены собственников на неугодных со времён режима Порошенко телеканалах – прямой удар по единственным медиа, на поддержку которых может рассчитывать президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно уверен, что они не будут заниматься телеканалом «Прямой», относительно которого уже даже есть документы, что там не всё чисто с изменением собственника, там есть какой-то липовый человек, замещающий собственника, бывший «регионал». А зато они будут заниматься теми каналами, которые вызывают аллергию у Зеленского.

До последнего времени я его не мог поймать на какой-то откровенной лжи, да, была какая-то может быть игра. Но когда журналист 112 канала на пресс-марафоне задал ему вопрос насчёт их судьбы, что сказал президент вопросом на вопрос: «Я лично наезжал на ваши каналы?» Это что, у него с памятью плохо? Можно просто привести цитату, когда он не просто говорил, что ему не нравятся каналы, которые связывают с фамилией Медведчука и что их собственников ждут тяжёлые времена», – сказал эксперт.

«Я абсолютно уверен в том, что эта комиссия создаётся для того, чтобы оказывать давление на каналы «NewsOne», «112» и «ZIK», и не на «Прямой» или на «5-й», а именно на эти каналы… Если даже минимальный шаг, который вообще почти ничего не значит – согласование формулы Штайнмайера, привёл к известным событиями, то что будет если он будет делать реальные шаги по поиску компромисса с Донбассом и Москвой? На кого ты можешь рассчитывать, на «Прямой», который поддержит тебя, «5-й» канал или на каналы «NewsOne», «112» и «ZIK», которые расскажут и дадут возможность разным людям оценить то, что происходит?» – заявил Погребинкий.

«Я хочу вот, что сказать: Владимир Александрович, меняй своё окружение. Те люди, которые к тебе приходят и рассказывают тебе, где твои враги, они тебя подставляют и в конце концов похоронят», – обратился эксперт к президенту Украины.