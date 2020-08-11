Зеленский метит в диктаторы оккупированной Киевом части Донбасса

11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Партия «Слуга народа» не сумела выстроить политическую структуру на подконтрольной Киеву территории Донбасса, а поэтому Киев решил отменить там выборы и фактически установить прямое президентское управление в регионе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил руководитель Северодонецкой городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ростислав Дубовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня власть Зеленского печётся только о рейтинге, они отказываются от проведения выборов на территории Луганской области только по одной причине, что за полтора года своего «активного» существования так и не смогли построить нормальную партийную структуру в Луганской и Донецкой областях.

Более того, сегодня, как показывает практика, и по той информации, которой я владею, люди на местах не хотят идти баллотироваться от партии «Слуга народа». Власть Зеленского пыталась под давлением загнать людей под их политическую структуру, но, видимо, у них этого не получилось.

Поэтому сегодня они решили установить прямое президентское управление городами, введя в мирных городах, где не проходят боевые действия, военно-гражданские администрации», – заявил Дубовой.