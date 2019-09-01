Зеленский: Мне плевать на пророссийских избирателей

01.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский заявил, что его «не интересует» возможное падение популярности среди пророссийских избирателей, которые поддержали его на выборах, а теперь разочаровываются линией на продолжение конфронтации с Москвой.

Об этом Зеленский сказал в интервью по поводу 100 дней пребывания на должности главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выбирая президента Зеленского, все думали, что выбирают миротворца стопроцентного. Однако ваша риторика, ваши действия – достаточно антироссийские. Такие вопросы возникают у людей. Вы не боитесь, что в определенных регионах вы утратите свой рейтинг?» – спросил у Зеленского интервьюер.

«Я ничего не боюсь, потому что меня не интересуют политические рейтинги», – отрезал Зеленский.

«Меня это не волновало и на протяжении избирательной программы Верховной Рады. Я спокойно к этому отношусь, потому что знаю, что у меня будут ошибки. Они не пророссийские или антироссийские. Я в своих шагах и словах говорю только про Украину. Другие страны меня вовсе не интересуют. Мне главное, чтобы они не поддерживали боевиков, чтобы они не были на нашей территории, чтобы их солдаты не были на территории Донбасса, и чтобы мы прекратили войну. Все, что меня интересует», – добавил президент.

Его советник Сергей Шефир утверждает, что антироссийский курс – «на пользу стране».

«Он никогда не боится принимать решения и взять ответственность на себя. Как в «Квартале», так и сейчас на уровне президента Украины. Даже если это сложное решение и все боятся сказать – «ну, могут быть последствия, а рейтинг, а что скажут люди, что скажут медиа», – если это на пользу страны, он готов принимать эти решения», – сказал Шефир.