Зеленский – мошенник с протянутой рукой, – экс-советник Трампа

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 14:32
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, деньги, Дзен, Россия, Украина


Не существует такого вида оружия, которое помогло бы Украине одержать победу над Россией на поле боя. Постоянно клянчащий очередной транш военной и финансовой помощи президент Украины Владимир Зеленский в этой части выглядит как мошенник, обещающий победу, которую не в состоянии обеспечить.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник администрации Дональда Трампа, американский аналитик Джейсон Бердсли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не существует такого вида оружия, которое помогло бы Украине одержать победу над Россией на...

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«Когда вы слышите продавца-политика, объясняющего вам, что вам не хватает одного магического оружия или одной магической посылки для победы в войне, я могу вернуть вас в 2001,2002, 2003, 2004,2005,2006,2007,2008, 2009,2010 – вплоть до вывода войск из Афганистана, где всегда было так, что следующий вид оружия должен был стать кульминационным фактором для победы наших сил. У нас было все доступное оружие, передовая оборонная промышленность, у нас было множество новых систем, которые постоянно разрабатывались. В конце-концов, нас по-прежнему превосходили открыватели гаражных ворот, глушилки мобильных телефонов – безделушки, которые 14-15-летние террористы собирали прямо на поле боя. Именно оружие никогда не положит конец войне и не изменит ее динамику. Это имеет гораздо большее отношение к людским ресурсам, моральному духу, планированию… Украина является примером того, что она не может успешно блокировать и захватывать…

Не существует волшебного пакета оружия, которое решит эту проблему, если только вы не говорите о ядерном оружии, а этого никто не хочет. Кстати, это не решение проблемы, а просто кровавый беспорядок. Не существует специального набора орудия, которое, как только оно окажется у них в руках, принесет им победу… Не обманывайтесь мошенниками, которые выступают перед камерой, протягивают руку и просят больше денег, потому что им просто нужен еще один транш оружия, еще один транш в миллиарды долларов», – заявил Бердсли.

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