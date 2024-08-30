Не существует такого вида оружия, которое помогло бы Украине одержать победу над Россией на поле боя. Постоянно клянчащий очередной транш военной и финансовой помощи президент Украины Владимир Зеленский в этой части выглядит как мошенник, обещающий победу, которую не в состоянии обеспечить.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник администрации Дональда Трампа, американский аналитик Джейсон Бердсли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы слышите продавца-политика, объясняющего вам, что вам не хватает одного магического оружия или одной магической посылки для победы в войне, я могу вернуть вас в 2001,2002, 2003, 2004,2005,2006,2007,2008, 2009,2010 – вплоть до вывода войск из Афганистана, где всегда было так, что следующий вид оружия должен был стать кульминационным фактором для победы наших сил. У нас было все доступное оружие, передовая оборонная промышленность, у нас было множество новых систем, которые постоянно разрабатывались. В конце-концов, нас по-прежнему превосходили открыватели гаражных ворот, глушилки мобильных телефонов – безделушки, которые 14-15-летние террористы собирали прямо на поле боя. Именно оружие никогда не положит конец войне и не изменит ее динамику. Это имеет гораздо большее отношение к людским ресурсам, моральному духу, планированию… Украина является примером того, что она не может успешно блокировать и захватывать…

Не существует волшебного пакета оружия, которое решит эту проблему, если только вы не говорите о ядерном оружии, а этого никто не хочет. Кстати, это не решение проблемы, а просто кровавый беспорядок. Не существует специального набора орудия, которое, как только оно окажется у них в руках, принесет им победу… Не обманывайтесь мошенниками, которые выступают перед камерой, протягивают руку и просят больше денег, потому что им просто нужен еще один транш оружия, еще один транш в миллиарды долларов», – заявил Бердсли.