Зеленский может остаться без коалиции – Шуфрич

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Как только рейтинг нового президента Украины Владимира Зеленского рухнет, его соратники начнут массово разбегаться.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат ВР Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём сегодня сила «Слуги народа»? Мы предполагали, что поддержка «Слуги народа» будет 42-45%. Не сильно ошиблись – 43%. Но я никогда не думал, что «Слуга народа» получит 130 мажоритарников.

Но когда эти мажоритарники увидят, что рейтинг Зеленского обвалился, если такое произойдёт, если не будет мира, улучшения условий жизни, снижения тарифов и роста доходов, не будет возврата заробитчан, что является основой экономического развития страны, то рейтинг Зеленского может катастрофически обвалится.

И тогда эта субстанция, я говорю не только о мажоритарниках, может сильно качнутся. И фракции, которые мы сегодня видим, как оппозиционные, могут стать базой и фундаментом для новой коалиции. Может, не благодаря, а вопреки, потому что люди просто не захотят идти на досрочные выборы, и захотят поменять завтра и сразу. Такое тоже не исключается», – сказал Шуфрич.