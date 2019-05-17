Зеленский может отменить все законы, принятые нелегитимной Радой с 2016 года – эксперт

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Поскольку нынешние обанкротившиеся партии власти – БПП и Народный фронт больше не смогут обеспечить свое прохождение в новую Раду в таком количестве, как раньше, Украину ждет “жутчайший по масштабам дембельский дерибан со стороны нынешней властной клики. По принципу: после нас хоть потоп”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети украинский политолог Валерий Песецкий.

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“Народный Фронт предпринял отчаянную попытку остаться во власти почти до конца года, огласив сегодня о своем выходе из парламентской коалиции. Этим шагом, он якобы лишил возможности Зеленского досрочно распустить Раду. Потому как теперь последняя получила возможность на формирование новой коалиции в течении последующих за распадом 30 дней. То есть до середины июня. За счет этого маневра Зеленский не вписывается в норматив разгона ВР не позднее, чем за полгода до ее переизбрания. Естественно НФ, который обладает нулевым рейтингом, но самой большой властной квотой, гарантирует “своим” сидением на своих местах дополнительные несколько месяцев”, – написал Песецкий.

Вместе с тем, политолог считает, что такой маневр не поможет обанкротившимся депутатам остаться у власти и избежать роспуска парламента.

“Есть ли у Зеленского противоядие? Безусловно. В принципе он имеет возможность полностью обнулить большую часть “говнотворчества” Рады и КМУ. Поставив вопрос об отсутствии юридически доказанного факта наличия коалиции после выхода из нее Самопомичи. То есть с 18.02.16. Таким образом с этого момента вся нормотворческая деятельность ВРУ и КМУ Гройсмана нелегитимны. Это на раз разрушит все преступные схемы, созданные ПАП и его бандой, как в сфере экономики, прежде всего коммуналка, так и в сфере гуманитарной: мовный закон и тд”, – указывает политолог.

По мнению Песецкого, для подобного шага Зеленскому нужна сильная юридическая команда, которая сумеет отстоять решение и все его последствия на всех уровнях.

“Но главное наличие “железных яиц” у самого Зеленского. Потому как масштаб кризиса и атаки “кровосисей” будет невероятного масштаба и напора. Но тут я думаю мог бы и Коломойский подсобить”, – считает Валерий Песецкий.

Роспуск Рады, по мнению политолога, избавил бы страну “одним махом от большей части наследия самой воровитой, самой цинично-людоедской власти ПАП и кроме того, лишил бы большей части финансовой подпитки через коррупционные схемы оформляющейся фронды новому президенту”.

Политолог посоветовал Зеленскому не слушать тех экспертов, которые будут пугать его “кризисом легитимности”.

“Начиная с момента бегства Януковича страна все эти годы живет в кризисе легитимности и ничего, небо на землю не рухнуло. Да, такой шаг беспрецедентный в нашей практике. Но он – симметричный ответ беспрецедентному в работе правительства и Рады. Их сознательному отказу исполнять законы, которые дают право на власть от имени народа”, – подытожил украинский политолог.