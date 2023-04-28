Зеленский может пойти по пути Пашиняна, проигравшего войну – Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский может смириться с невозможностью вернуть утраченные территории и пойти по примеру своего армянского коллеги, премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, который потерпел неудачу во время второй карабахской войны, но все же был избран на еще один срок. Об этом в эфире ток-шоу «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Карасева, Зеленский может выдать за свою победу тот факт, что, несмотря на потерю территорий, украинская независимость была сохранена и России не удалось добиться всех целей, а, значит, «Давид победил Голиафа».

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«Какая дилемма: либо пойти путем Пашиняна, переизбраться, получить новый кредит доверия, и уже никакая оппозиция не будет вякать, потому что они выборы проиграли? Пойти путем Пашиняна – он три дня прятался в Ереване, когда стояла толпа и требовала его скальпа. Но он пошел на перевыборы досрочные, выиграл выборы и теперь у него маневр есть. Он может в Вашингтон ехать, может с Москвой говорить, может с Алиевым говорить, он может даже с Эрдоганом говорить. И кто-то его в Армении уже подозревает в том, что он протурецкий игрок», – сказал политолог.

«Но тут есть один нюанс, который нехарактерен для Пашиняна. Дело в том, что сегодня Зеленский – герой для Запада, для Украины в том смысле, что маленький Давид победил Голиафа. Победил Россию, Путина – да, некоторые территории сегодня под вопросом, освобождение их тоже под вопросом. Но сдержал Путина, не дал ему победить. Главное, что государственность Украины в том варианте, с 91-го года сохранена, в варианте независимости и проевропейского или независимого курса. Если Зеленский сейчас уходит на какое-то перемирие, он может потерять это качество или статус Давида, статус героя, любимца западной публики, украинского общества, вообще западных элит… И тогда он просто банализируется в качестве политика-прагматика. Обычного политического решалы», – заявил Карасев.