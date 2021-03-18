Зеленский может пролить реки крови, не снившиеся Турчинову с Порошенко – эксперт

18.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Обе стороны конфликта на Донбассе за 7 лет досконально изучили друг друга и прекрасно осведомлены о дислокации войск и местах концентрации техники противника, поэтому эскалация начнётся с взаимного точеного огня на поражение, который приведет к чудовищным потерям по обе линии фронта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Многие, думая о предстоящей войне на Донбассе, возвращаются в 2014 год. Поверьте, это будет война не 2014 года, когда бегали добровольческие батальоны с автоматами или люди необученные с ПЗРК, это будет уже совсем не та война. Поймите, по обе лини разграничения стоят полномасштабные армии, вооруженные тяжелым оружием, это будет не такая война. В первый день войны, Зеленский это тоже должен понимать, потери сторон могут быть до 20%. В первый день войны», – предупредил Килинкаров.

«Вы представьте, сколько лет люди изучали расположение, дислокацию войск, где сконцентрирована техника. Там они всё знают – и одна, и вторая сторона. И если начнётся там война, это будет самое страшное, что можно себе вообще представить, это даже не 2014 год. Понимаете в чем дело?

Поэтому так легкомысленно подходить к этому вопросу – за нами Америка, за нами еще кто-то, это может делать человек, который вообще не понимает, что такое война и что на самом деле там может произойти», – добавил экс-депутат.

При этом он подчеркнул, что как бы ни повернулась ситуация, вся ответственность будет исключительно на Зеленском, потому что у него было право выбора.

«После победы у него было право выбора. После того, что он сделал, пройдя эти полтора года, все эти этапы – предательство избирателей, принятие тех законов, которые он не обещал и отказ от того, что обещал, это всё его ответственность.

Но, я еще раз говорю, он не понимает, какую судьбу ему уготовили США. Им наплевать на Украину, им наплевать на народ, но Зеленский, даже если поймет, он уже повлиять не сможет на эту ситуацию. В этом вся трагедия», – добавил Килинкаров.