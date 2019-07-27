Зеленский может стать более упоротым, чем Порошенко

27.07.2019, Киев, Игорь Петров

Новый президент Украины может следовать той же политике в отношениях с Россией, что и его предшественник. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что у него будут те же направляющие и будут те же инструкторы, которые были до сих пор. Я даже не удивлюсь, если он будет принимать какие-то шаги – более радикальные, чем Петр Алексеевич, более радикальные в отношении переговоров с Россией и в отношении по положению на Донбассе.

Если один из его советников выступает с заявлениями что нужно Россию и переименовать в Московию, что нужно рубить головы всем на Донбассе и так далее, и тому подобное… И сейчас ожидается смычка с партией «Голос», которая говорит что на Донбассе должна быть только безоговорочная победа. Это все наводит очень такие грустные размышления.

Вместо трезвого взгляда мы видим то же самое, ту же тональность, те же призывы обуздать Россию. Это ни к чему не приведет, на мое глубокое убеждение, есть только два пути – либо продолжать пользоваться займами МВФ и идти в упряжке северо-атлантического сообщества, либо повернуться к России и возобновить все то, что было раньше», – сказал Быстряков.