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13.02.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Зеленский может стать ситуативным партнером России

В случае своей победы на президентских выборах комик Владимир Зеленский будет руководить так, как ему скажет олигарх Игорь Коломойский.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов, отвечая на вопрос о перспективах Зеленского.

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«Рассматривая эту фигуру, надо сразу акцентировать внимание на его альтер-эго, а конкретнее говоря – на Игоре Коломойском. Он – бизнесмен, олигарх, достаточно лихо прошедший 90-е и «нулевые» годы, не стеснявшийся принимать самые радикальные решения.

А то, что он является одним из основных противоборствующих центров нынешнему президенту Украины, это делает его, как минимум, ситуативным партнером в этой большой шахматной партии. Но нужно понимать, что с подобными людьми говорить о выстраивании стратегических отношений невозможно. Он сейчас может быть вашим партнером, а завтра стать заклятым врагом», – заявил Денисов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что согласно свежим социологическим данным, комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский становится безоговорочным лидером избирательной компании.

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