Зеленский может стать жертвой послевоенной «охоты на ведьм»

Вадим Москаленко.  
12.06.2024 13:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 445
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Выстроенная президентом Украины Владимиром Зеленским модель управления оказалась крайне неэффективной, и после окончания горячей фазы войны его ждёт столкновение с народным гневом. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский считает [главу офиса президента] Ермака опорой, надежным партнером и, наверное, дает ему право так действовать. Многие на Западе, кто контактирует с Зеленским, не понимают, что происходит. Зеленский на пресс-конференции сказал, что есть пять менеджеров, на которых держится вся система управления страной. Наверное, один из них – это Ермак.

Очень прискорбно вообще слышать такое от главы государства с многомиллионным народом. Зеленский аккумулирует всю свою власть в руках нескольких людей. Он считает, что это спасает положение, что ему легче так координировать все усилия, которые он якобы прикладывает. В любом случае, такая система управления у этого человека. Она, как оказалось, не очень эффективна. Но это ему и не нужно. Его все устраивает. А что касается Ермака, он всегда был громоотводом от Зеленского. Может быть Зеленский настолько талантливый менеджер, что его устраивает эта история, когда у него рядом громоотвод, который забирает весь негатив. Все мы знаем, кто эти пять менеджеров и порой диву даешься, как вообще можно довести страну до такого состояния», – сказал Дикий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Выстроенная президентом Украины Владимиром Зеленским модель управления оказалась крайне неэффективной, и после окончания горячей...



«Я думаю, что нас еще ждут тяжелые времена после войны. Потому что даже если война закончится, потом будет охота на ведьм. Придет огромное количество людей с войны, которые уже не будут ходить с плакатами. Они будут решать это все по-другому, потому что у них есть жизненный опыт и военный опыт. О чем мы говорим, мы все прекрасно понимаем», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть