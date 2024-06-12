Зеленский может стать жертвой послевоенной «охоты на ведьм»

Выстроенная президентом Украины Владимиром Зеленским модель управления оказалась крайне неэффективной, и после окончания горячей фазы войны его ждёт столкновение с народным гневом. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский считает [главу офиса президента] Ермака опорой, надежным партнером и, наверное, дает ему право так действовать. Многие на Западе, кто контактирует с Зеленским, не понимают, что происходит. Зеленский на пресс-конференции сказал, что есть пять менеджеров, на которых держится вся система управления страной. Наверное, один из них – это Ермак.

Очень прискорбно вообще слышать такое от главы государства с многомиллионным народом. Зеленский аккумулирует всю свою власть в руках нескольких людей. Он считает, что это спасает положение, что ему легче так координировать все усилия, которые он якобы прикладывает. В любом случае, такая система управления у этого человека. Она, как оказалось, не очень эффективна. Но это ему и не нужно. Его все устраивает. А что касается Ермака, он всегда был громоотводом от Зеленского. Может быть Зеленский настолько талантливый менеджер, что его устраивает эта история, когда у него рядом громоотвод, который забирает весь негатив. Все мы знаем, кто эти пять менеджеров и порой диву даешься, как вообще можно довести страну до такого состояния», – сказал Дикий.