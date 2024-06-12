Зеленский может стать жертвой послевоенной «охоты на ведьм»
Выстроенная президентом Украины Владимиром Зеленским модель управления оказалась крайне неэффективной, и после окончания горячей фазы войны его ждёт столкновение с народным гневом. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский считает [главу офиса президента] Ермака опорой, надежным партнером и, наверное, дает ему право так действовать. Многие на Западе, кто контактирует с Зеленским, не понимают, что происходит. Зеленский на пресс-конференции сказал, что есть пять менеджеров, на которых держится вся система управления страной. Наверное, один из них – это Ермак.
Очень прискорбно вообще слышать такое от главы государства с многомиллионным народом. Зеленский аккумулирует всю свою власть в руках нескольких людей. Он считает, что это спасает положение, что ему легче так координировать все усилия, которые он якобы прикладывает. В любом случае, такая система управления у этого человека. Она, как оказалось, не очень эффективна. Но это ему и не нужно. Его все устраивает. А что касается Ермака, он всегда был громоотводом от Зеленского. Может быть Зеленский настолько талантливый менеджер, что его устраивает эта история, когда у него рядом громоотвод, который забирает весь негатив. Все мы знаем, кто эти пять менеджеров и порой диву даешься, как вообще можно довести страну до такого состояния», – сказал Дикий.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Я думаю, что нас еще ждут тяжелые времена после войны. Потому что даже если война закончится, потом будет охота на ведьм. Придет огромное количество людей с войны, которые уже не будут ходить с плакатами. Они будут решать это все по-другому, потому что у них есть жизненный опыт и военный опыт. О чем мы говорим, мы все прекрасно понимаем», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.