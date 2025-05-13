Зеленский может сыграть в Стамбуле в КВН с Медведевым
Россия может направить на переговоры в Стамбул первого зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который как бывший президент вполне подходит по статусу утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Владимир Александрович получит такого равноценного визави на конкурс капитанов и кто кого обхамит. Может последовать примерно то, что было в Белом доме, когда Владимир Александрович выдаст какую-то базу, которая обрубит дальнейший диалог. Он будет равноценным демонстрируемому Медведевым такому же запредельному хамству. Это такая ролевая игра», – сказал Золоторев.
При этом он уверен, что Зеленский будет вести переговоры через переводчика.
«Зеленский высоко держит знамя «армии, мовы, виры», которое он подхватил из дряхлых рук Петра Алексеевича. Причем он это делает в более жесткой и бесцеремонной и такой грубой форме. Переходить на мову агрессора он никак не может. Иначе будут лететь обвинения в зраде», – сказал Золотарев.
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