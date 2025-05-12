Зеленский может ударить Путина при личной встрече – Бортник

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Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о намерении лично приехать в Стамбул, пытается повторить сценарий своей предвыборной кампании, когда Петр Порошенко предложил ему дебаты на стадионе – и в итоге их проиграл.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью ютуб-каналу «Политека», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стадион так стадион. Давайте устроим стадион. Сделаем это публично в виде дебатов. И я тебя порву. А может, доберусь до тебя и дам подзатыльник. Причем, я говорю буквально, чтоб вы понимали. Уровень эскалации такой, что нельзя исключить даже физический контакт между лидерами, если будут прямые переговоры. Тем более, что камеры будут к этому прикованы», – рассуждал Бортник, не уточнив, как на такой выпад может ответить дзюдоист Путин.

Он сомневается, но не исключает, что российский лидер прилетит в Стамбул, но считает, что настоящие российско-украинские переговоры начнутся осенью.